A Villa la Mostra pomologica del Vco

Anche quest’anno, giunta alla sua quindicesima edizione, domenica 8 ottobre, presso il vivaio di fronte alla Coop di Villadossola, verrà allestita la Mostra pomologica del Verbano Cusio Ossola, a cura della Cooperativa Sociale Il Sogno.

La rassegna ospiterà, oltre alla collezione delle varietà locali della Cooperativa Il Sogno, le collezioni pomologiche del ricercatore Marco Maffeo e della Scuola Malva Arnaldi di Bibiana (TO), delle nuove varietà dell’Istituto Fojanini di Sondrio e una raccolta di pere dell’Ippsar di Fossano.

Dalle ore 10.30 vi sarà una visita guidata presso i frutteti del vivaio, a seguire una dimostrazione di spremitura e confezionamento in bag in box di succo di mela con nuova attrezzatura semi automatica.

Alle 14.30 si terrà il laboratorio sulle api a cura di Alveare Ossolano; come di consueto vi sarà un banchetto per lo scambio di semi, si favorirà la diffusione di sementi di vecchie varietà e in via di estinzione, una buona occasione per promuovere la biodiversità. Il tutto sarà accompagnato dal pranzo a base di polenta.



La manifestazione è inserita fra gli eventi della Carta Europea del Turismo Sostenibile del Sistema dell’Ente di Gestione del Parco Naturale Aree Protette dell’Ossola.



Per informazioni e iscrizioni: Cooperativa Il Sogno ONLUS - via dell’Artigianato, 13 – 28845 Domodossola – Tel +39 0324 243006 | +39 0324 480191.