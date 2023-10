Vogogna partecipa alla Caccia ai Tesori Arancioni

Torna la Caccia ai Tesori Arancioni, la più grande caccia al tesoro d’Italia. Promosso dal Touring Club Italiano, l’evento prevede una giornata di giochi che si svolgono contemporaneamente in tutto il Paese, con lo scopo di promuovere la valorizzazione e la scoperta dei borghi più caratteristici e meno noti dell’Italia, da nord a sud. La caccia al tesoro si svolge domenica 8 ottobre nei comuni che hanno ottenuto la Bandiera Arancione del TCI, ovvero un riconoscimento di qualità turistico-ambientale. Tra i 100 borghi che partecipano all’edizione 2023 c’è anche Vogogna, che partecipa per la prima volta alla manifestazione.

La caccia al tesoro è aperta a tutti, ma è necessario iscrivere la propria squadra sul sito tesori.bandierearancioni.it, selezionando il proprio borgo. Tutte le squadre che completano la caccia ricevono come premio un dono rappresentativo del territorio di Vogogna. Quest’anno, in occasione dei 25 anni dell’iniziativa, è previsto un secondo regalo: al momento dell’iscrizione sarà possibile scaricare gratuitamente la guida dei Borghi da Vivere in formato e-book, solitamente in vendita a 11,99 euro.