Cena benefica pro San Patrignano all'Atelier Restaurant & Bistrot di chef Bartolucci

Giorgio Bartolucci, chef stellato di Atelier di Domodossola aderisce al progetto di Jeunes Restaurateurs “Insieme - JRE per San Patrignano”.

Giorgio Bartolucci, per il 9 novembre, ha in programma una cena presso il suo Atelier Restaurant & Bistrot di Domodossola. “Questo progetto mi ha colpito molto, fin dalla prima visita alla comunità. É un luogo incredibile dove questi ragazzi vengono accompagnati in un percorso di rinascita, di formazione e poi di ritorno alla vita molto importante. Qui imparano a creare, a crescere, producono tutto, dal tessile all’alimentare ed è importane sostenerli con tutti i mezzi. La cena benefica è il mio modo, insieme al grande gruppo JRE, di contribuire al futuro di questi ragazzi, che magari un giorno troverò a lavorare al mio fianco”.

Il costo della serata è di 130€ bevande comprese, di cui la metà verrà devoluta alla Comunità di San Patrignano e il resto andrà all’organizzazione della serata. Le prenotazioni alla serata sono già aperte.

All’interno della Comunità di recupero, nata oltre 40 anni fa, i ragazzi sono impegnati tra gli altri, in studi dedicati alla ristorazione e avranno la possibilità di effettuare stage di sala e cucina all’inter- no dei ristoranti del gruppo JRE, con la prospettiva di assunzione. Gli chef organizzeranno una serie di cene benefiche all’interno dei propri locali per raccogliere fondi che verranno devoluti alla struttura di san Patrignano.