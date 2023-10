Svizzera, ottobre mese di lavori sulla A9 tra Visp e Briga

Nel mese di ottobre verranno eseguiti diversi lavori di manutenzione sulla A9 tra Visp e Briga. Verrà ristrutturato il canale di drenaggio nella fascia mediana e verranno innalzate e integrate diverse barriere di protezione per adeguarle alle norme attualmente in vigore. Ci sono varie restrizioni per questo lavoro.

Per lavori al canale di scolo, dal 9 ottobre 2023 al 20 ottobre 2023 la corsia di sorpasso in direzione del Sempione sarà chiusa per un breve tratto tra i collegamenti Visp-Ost e Briga-Glis e la circolazione sarà mantenuta su una corsia . Nella direzione opposta, il traffico proveniente dal Sempione viene convogliato attraverso la rotatoria Bildacker, dove può ricongiungersi alla A9. Parallelamente verranno eseguiti lavori anche sui guard-rail per ridurre le restrizioni al minimo necessario.

Dal 23 ottobre 2023 al 26 ottobre 2023 i guardrail sul collegamento Visp-Ost verranno rialzati e integrati. Il traffico proveniente dall'Eyholztunnel viene convogliato nella corsia di sorpasso nella zona di collegamento, in modo da garantire l'immissione sicura sulla A9 e l'ingresso non viene bloccato.