Si riasfalta la strada della Valle Loana, chiusura al transito nei giorni feriali

Lavori al via lungo la strada comunale della Valle Loana. In particolare l’amministrazione Barbazza ha calendarizzato alcuni interventi di riasfaltatura e sistemazione dei tratti più ammalorati della strada. Per dar corso alle opere da domani, martedì 10 ottobre, sarà interdetta la circolazione (che comunque è garantita per i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine) fino a venerdì 13 ottobre e poi da lunedì 16 a venerdì 20.

Non è escluso però che i lavori finiscano prima e quindi che la strada possa già riaprire prima del 20 ottobre. La chiusura comunque riguarda solo i giorni feriali mentre sabato e domenica si potrà accedere tranquillamente alla Valle Loana.