''Positivo l'allargamento del Parco, ma la nuova mappa non soddisfa tutti''

E’ positiva, solo in parte, l’analisi che Italia Nostra Vco fa dell’allargamento dei confini del Parco Val Grande. Allargamento che vede coinvolti i comuni di Verbania, Mergozzo e Ornavasso.

Italia Nostra Vco dice che ‘’guardando la nuova mappa dei confini del Parco non tutti saranno completamente soddisfatti. Spicca infatti la vistosa carenza del territorio del Comune di Premosello, che pure inizialmente si era espresso in maniera favorevole alla sua inclusione, la frastagliata perimetrazione del confine sud con quello stretto corridoio che lo connette ad una parte del Comune di Verbania, il mancato coraggio ad abbracciare nei suoi confini il lago di Mergozzo e di lambire il lago Maggiore includendo il Piano Grande. Troppo coraggio si sarebbe dovuto chiedere agli amministratori locali’’.

Per l'associazione ambientalista però ‘’oggi è anche il tempo per esprimere soddisfazione per questo risultato che sembrava sempre tanto vicino e che invece tardava sempre ad arrivare. L'importante è che non sia un punto di arrivo, ma di partenza, che l'ente Parco, la Comunità del Parco, ora allargata con la presenza dei nuovi Comuni in essa inclusi, sappiano rimodulare la visione strategica del Parco Nazionale in funzione delle nuove opportunità offerte dall'allargamento dei suoi confini. Una riflessione che dovrà vedere impegnato in primis il Comune di Verbania affinché la sua inclusione non rimanga un atto formale e burocratico, utile soltanto per accedere a risorse a cui prima era escluso, ma sappia indicare la via nuova di una tutela e di una economia ad essa connessa. La nuova pianificazione che sta tentando sarebbe occasione per farlo, c'è solo da augurarsi che non la sprechi’’.