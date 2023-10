A Fomarco le “Armonie d’autunno”, open day del Corpo Musicale

Si intitola “Armonie d’autunno” l’open day dedicato ai bambini organizzato dal Corpo Musicale di Fomarco, in programma per sabato 14 ottobre. La banda apre le porte ella propria sede a partire dalle 15.30, con l’esposizione degli elaborati realizzati dagli alunni della scuola elementare di Piedimulera e la presentazione degli strumenti e di tutte le attività del Corpo Musicale. Lo scopo è avvicinare i più piccoli alla musica e a corsi per imparare uno strumento, per poi entrare a far parte della banda. La giornata si conclude con una castagnata organizzata dal circolo di Fomarco.