Re, la Basilica gremita per la festa dei bambini

Basilica di Re gremita di bambini per la festa a loro dedicata. La Festa dei Bambini, o del Quadro, affonda le sue origini nel 1898 quando un'epidemia di difterite, il “mal del grup”, provocò la morte di tanti bambini di Re e Folsogno. Le mamme di quei paesi chiesero aiuto alla Madonna del Sangue, decidendo di fondere i propri oggetti d'oro in un “cuore d'oro” che venne incastonato in un quadro, da offrire in segno di fede, alla Madonna. Nell'inverno di quell'anno avvenne la guarigione prodigiosa. L'evento ha preso avvio alle 10.30 con il corteo dei bambini con il cuore d'oro dal parco sottostante il Santuario fino alla chiesa dove si è celebrata la Santa Messa. “Tutti noi abbiamo dei sogni e dei desideri nel nostro cuore – le parole di don Matteo, rivolte ai bambini – Gesù, come noi, ha un sogno grandissimo: quello di vederci felici. E il modo migliore per dire grazie al Signore per quello che ha fatto per noi, è vivere felici”. Al termine della messa per la gioia dei più piccoli si è svolto il tradizionale lancio dei palloncini.