Con la scrittrice Sabrina Lalli un gruppo di lettura per i più piccoli

Sabato 25 maggio un nuovo appuntamento organizzato dall’associazione Alce Viola di Pieve Vergonte, in collaborazione con la scrittrice Sabrina Lalli. Quest’ultima propone un gruppo di lettura per bambini dai 3 ai 6 anni, che si tiene dalle 10.00 alle 11.30 nella sede in via Cicoletti 56. L’incontro è rivolto ai tesserati e prevede un massimo di 6 bambini. l’ingresso è a offerta libera ed è necessaria la prenotazione ai numeri 348 2534221 (Marilena) o 348 8921606 (Sabrina).