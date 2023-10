Grande Est, gli ambientalisti interrompono i lavori

Sul piatto della discussione le Aree protette dell’Ossola pongono ora il ricorso al Consiglio di Stato. Succede dopo che le associazioni ambientalista Comitato tutela Devero, Mountain Wilderness, Fondazione Pro Natura hanno ottenuto dal Tar del Piemonte ha sospensione dei lavori lungo il sentiero del Grande Est in alta Valle Antigorio.

Si tratta di un tracciato lungo circa 20 chilometri che le Aree protette, attraverso un finanziamento di circa 150mila euro, hanno iniziato a sistemare lo scorso mese di settembre. I fondi sono arrivati da un bando del Gal. L’intento del progetto era quello di sistemare un tracciato già percorso da anni da biciclette e pedoni. Per gli ambientalisti il piano snatura un ambiente sottoposto a Zps e tutelato a livello comunitario.

Nei giorni scorsi in ottemperanza a quanto deciso dalla magistratura amministrativa il cantiere si è interrotto e tutto è stato smantellato. Del progetto iniziale è stato realizzato circa il 50 %.

Il rischio per il parco ossolano è quello di perdere il finanziamento ottenuto perché non in grado di completare i lavori entro i termini stabiliti.