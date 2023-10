Aperte le iscrizioni per il doposcuola di Villadossola

Sono aperte le iscrizioni al doposcuola di Villadossola organizzato come ogni anno dall'oratorio in collaborazione con il Circolo Anspi San Domenico Savio, la parrocchia San Bartolomeo, l'IC Bagnolini, il Comune e il Ciss. Il progetto del doposcuola prevede una serie di attività parascolastiche, artistiche, ricreative e ludico-sportive rivolte ai ragazzi del territorio in età scolare, dai 7 ai 14 anni, che frequentano dunque la scuola primaria e secondaria di primo grado.

Le attività si svolgeranno dal 17 ottobre al 30 maggio tutti i martedì e giovedì, dalle 16.30 alle 19.00, tranne nei periodi di vacanze scolastiche.

Il programma del doposcuola è ricco, e verrà organizzato con questa scansione oraria:

16.30- 17.30: assistenza compiti, studio e lettura; 17.30- 18.00: tempo libero; 18.00- 19.00: laboratorio.

Laboratori: i laboratori hanno una durata bimestrale e ogni due mesi si aggiorneranno aggiungendo e sostituendo i corsi con altri equipollenti. I destinatari ogni bimestralità si iscriveranno ai corsi che intendono frequentare.

Modulo di iscrizione: sia cartaceo che digitale. Le iscrizioni si apriranno al 9 ottobre.

Costi: il doposcuola per ciascun iscritto è gratuito. Le famiglie sottoscriveranno un patto educativo. È necessario essere in possesso della tessera ANSPI per garantire una copertura assicurativa e l’accesso ai servizi del circolo.

Partner del progetto: il progetto del doposcuola è frutto della cooperazione tra la il circolo Anspi San Domenico Savio, la parrocchia San Bartolomeo, l’istituto scolastico, i comuni del territorio e il Ciss.