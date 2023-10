Flashmob in piazza Mercato per omaggiare i "40 giorni di libertà"

Sarà un piccolo omaggio ai "40 giorni di libertà", ricordati con un flashmob che si svolgerà sabato 21 ottobre al pomeriggio in Piazza Mercato. L'iniziativa è della Pro Loco di Domodossola: "L’esperienza della Giunta Provvisoria di Governo vissuta in quei giorni è motivo prezioso di orgoglio per la nostra città - dicono dall'associazione turistica - Momento di convivenza e democrazia che tutti noi dobbiamo custodire ad esempio. Per questo ci piace fermare per un attimo la nostra giornata e regalare a quei giorni la nostra gratitudine".

Sabato pomeriggio dunque il momento, a sopresa, con i ragazzi di Teatro Nuovi Talenti di Laura Amelotti e con l'ospitalità di Casa de Rodis.