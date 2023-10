DomoJazz 2023: arrivano i "Double Cut" per il quinto appuntamento

Ci saranno come ospiti i Double Cut composto da Tino Tracanna (sassofoni), Massimiliano Milesi (sassofoni), Giulio Corini (contrabbasso) e Filippo Sala (batteria), i quali proporranno il loro ultimo lavoro discografico “Mappe”.

Il titolo incarna la vocazione di Double Cut che è quella della sperimentazione e della ricerca in diversi territori musicali e soprattutto la loro accurata cartografia che permette ai quattro musicisti di confrontarsi con ecosistemi musicali altamente stimolanti.

Se il disco d’esordio ha rappresentato una sperimentazione delle potenzialità del proprio inusuale organico, questo nuovo lavoro ne rappresenta il compimento attraverso il consolidamento di un sound del tutto originale e lo sviluppo di un’identità compositiva più ricca e articolata. Le “mappe” si snodano attraverso una serie di brani che prendono spunto da diverse suggestioni: rivisitazioni di geni contemporanei, irriverenti twist così come suadenti melodie, inni soul e violente esplosioni sonore.

L'appuntamento successivo è previsto per sabato 18 novembre ed andranno in scena Gianluca Zanello (sax alto), Simone Locarni (pianoforte), Marco Rottoli (contrabbasso) e Stefano Grasso (batteria) i quali proporranno il loro progetto “Corner of Roses”.