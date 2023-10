Doppio appuntamento a Malesco per il progetto "Palcoscenico naturale"

L’Ecomuseo della Pietra Ollare e degli Scalpellini di Malesco prende parte alla seconda edizione del progetto “Palcoscenico Naturale”, promosso da Piemonte dal Vivo in sinergia con la Regione Piemonte, la Rete Ecomusei Piemonte e da Abbonamenti Musei. Fine ultimo di questa collaborazione è far scoprire l’identità del territorio piemontese al pubblico. Venerdì 27 ottobre verranno quindi proposte due iniziative davvero uniche, che avranno come tema principale la figura femminile.

A partire dalle ore 18:30 si terrà un apericena organizzato dall’Accademia dei runditt, che celebrerà i sapori locali: i tradizionali runditt (marchio De.Co e Comunità del cibo di Slow Food), verdure e prodotti dell’azienda agricola Minimalia, mele della Val Cannobina a cura dell’Associazione Culture d’Insieme nel Vco e altre delizie a km 0. A rendere ancora più speciale questo momento conviviale ci sarà il Coro Edelweiss, guidato dal Maestro Luciano Maglio, che incanterà i presenti con piacevoli melodie.

In sintesi, si tratterà di un connubio di sapori e suoni, volto a celebrare l'eccellenza culinaria e quella musicale. L’apericena ha un costo pari a 15€/partecipante ed è a posti limitati; l’iscrizione è obbligatoria chiamando al numero +39 0324 92444.

Alle ore 21:00 ci si sposterà, invece, al Cinema Comunale di Malesco dove verrà messo in scena lo spettacolo “Donne” a cura della Compagnia Tedacà. La rappresentazione esplora l'universo femminile nel XX secolo, rivendicando anche dei ruoli nascosti. Donne nella Resistenza, vittorie come il suffragio del 1946, ma anche sconfitte sociali. Affronta miti e pregiudizi, celebra donne come Alfonsina Strada, Angela Gasparini, Lella Lombardi, Tina Anselmi e Nilde Iotti.

Si tratta, quindi, di un’emozionante narrazione di lotte e trionfi femminili. Il biglietto d’ingresso ha un costo pari a 5€/partecipante; è possibile acquistarlo chiamando al numero +39 0324 92444 o online sul sito www.vivaticket.com/it/Ticket/donne/220902