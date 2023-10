Sarà un pomeriggio di festa, per stare assieme e gustare le fumanti prelibatezze autunnali, le caldarroste, quello di domenica 22 ottobre. Alla frazione Pontetto di Montecrestese, a partire dalle ore 14.30, si svolgerà infatti la castagnata accompagnata da delizioso vin brulé. Una piccola iniziativa, un'occasione per ritrovarsi e brindare in compagnia.