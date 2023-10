Le previsioni meteo per il fine settimana

L'intensa perturbazione che sta interessando la nostra regione dalla tarda serata di giovedì andrà progressivamente attenuandosi a partire dal settore sudoccidentale, mentre persisteranno condizioni di instabilità in particolare sul Verbano, dove i fenomeni proseguiranno localmente intensi anche oggi: la giornata sarà caratterizzata da condizioni di variabilità, con l'attivazione di nuovi rovesci sparsi daò pomeriggio a causa dell'ingresso di aria più fredda in quota. "Domenica - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - la risalita dei valori di pressione in quota favorirà condizioni più stabili, mentre ad inizio settimana una nuova intensificazione delle correnti di libeccio determinerà un progressivo peggioramento che risulterà più incisivo a partire dalla serata di lunedì e dalle prime ore di martedì".

SABATO 21 OTTOBRE 2023

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, con schiarite temporanee in giornata in particolare sul basso Piemonte. Foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure nelle ore più fredde. Precipitazioni: rovesci e locali temporali, moderati o forti sul Verbano, deboli o moderati sull'Appennino di confine con il Genovese; fenomeni sparsi da metà giornata altrove, deboli o al più moderati. Quota neve in calo sui 2100-2200 m. Zero termico: in graduale calo fino ai 2500-2600 m a nord e 2700-2800 m altrove. Venti: moderati o localmente forti in montagna, sudoccidentali sulle Alpi e meridionali sull'Appennino; moderati meridionali sui settori collinari sudorientali, deboli da sud-sudest sulle pianure orientali e da nordest sulle pianure occidentali. Locali condizioni di foehn dalla serata nelle vallate tra Alpi Marittime e Graie

DOMENICA 22 OTTOBRE 2023

Nuvolosità: soleggiato o al più velato sui settori alpini, più grigio altrove per la presenza di foschie e nebbie mattutine in successivo sollevamento. Precipitazioni: generalmente assenti, salvo deboli pioviggini isolate in giornata ad di sotto delle nubi basse. Zero termico: stazionario a nord sui 2500-2600 m, in aumento a sud sui 2800- 2900 m. Venti: moderati in montagna, da ovest sulle Alpi, in rotazione da sudovest nel corso del pomeriggio, meridionali sull'Appennino; calmi o deboli variabili altrove. Locali condizioni di foehn nella prima parte della giornata nelle vallate tra Alpi Marittime e Graie