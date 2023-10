Devero resta il paradiso di ciaspole, sci fuoripista ed escursioni sulla neve

"L'iniziativa che abbiamo messo in atto è bellissima - spiega Gabriele Sivori, presidente della Cooperativa Devero 2.0, che gestisce gli impianti di risalita del Devero nonché il campeggio e il noleggio attrezzature - perché permetteremo alla fauna, in particolar modo al Fagiano di Monte a alla Pernice Bianca, di svernare in tutta tranquillità. I free riders, i ciaspolatori o semplicemente gli appassionati di passeggiate sulla neve potranno continuare a praticare le loro attività al Devero. La zona interdetta non coinvolge infatti tracciati sulla neve fresca, né è utilizzata dagli sportivi, che anzi potranno continuare a venire al Devero per divertirsi, sapendo di farlo in un luogo in cui la fauna, oltre che la natura, sono salvaguardati e valorizzati".