Area di tranquillità "a maggiore tutela" tra il Monte Cazzola e il Vallone di Misanco

L'area tra il Monte Cazzola e il Viallone di Misanco, all'Alpe Devero, diventa area di tranquillità "a maggiore tutela". Queste zone saranno infatti recintate e non sarà possibile, d'inverno, accedervi per ciaspolare, fare escursioni sulla neve o praticare sci fuori pista. Lo scopo è quello di ridurre e minimizzare l’impatto delle attività invernali sullo svernamento di due specie emblematiche, il Fagiano di Monte (Lyrurus tetrix) e la Pernice Bianca (Lagopus muta).



Le due aree, istituite grazie a un accordo tra l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola e la Cooperativa Devero 2.0 scarl, sono state individuate attraverso sopralluoghi e verifiche effettuate lo scorso inverno. Le zone interdette saranno perimetrate in maniera chiara ed evidente con la prossima stagione della neve. Alle stazioni di valle e di monte degli impianti del Monte Cazzola, nonché all’ingresso della traccia di salita in località Pedemonte, saranno anche posizionati cartelli informativi. Nei prossimi mesi saranno anche organizzati incontri informativi con professionisti del settore.



“Questa azione fa parte del percorso intrapreso da lungo tempo, attraverso alcuni progetti quali Resicets e Be Part of the Mountain” spiega Daniele Piazza, direttore dell’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola.

“Se in altri paesi dell’arco alpino (Francia, Svizzera, Austria) queste iniziative sono comuni e diffuse - prosegue - in Italia quest’esperienza rappresenta un’importante innovazione. Anche perché è stata condotta dopo un percorso di concertazione e individuazione delle aree basata su un approfondimento tecnico e scientifico e, cosa importantissima, con la collaborazione con gli impianti stessi che, essendo una piccola stazione, hanno dimostrato apertura, interesse e partecipazione”.