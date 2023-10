Halloween alternativo a Trasquera

Nel buio della serata di sabato 4 novembre, la Casa del Cappellano a Trasquera si animerà di un fascinoso mistero. Mentre in molte parti del mondo si celebra Halloween in modo tradizionale, a Trasquera ci si immerge in una prospettiva alternativa per scoprire il passato stregato della Val Divedro.

Per anni, la scarsità di documentazione ha fatto credere che la Val Divedro fosse stata risparmiata dal fenomeno della Sacra Inquisizione. Tuttavia, grazie agli studi condotti dal Professor Beccaria, si è venuta a conoscenza della storia drammatica, sebbene frammentaria, dei processi inquisitori che hanno interessato questa valle.

Vi siete mai chiesti chi sia stata la strega ossolana più antica di cui abbiamo testimonianza? Si chiamava Antonia da Chiezzo, ed è stata condannata al rogo nel lontano 1445. E cosa dire dei venti processi del 1580, di cui non conosciamo l'esito? Sappiamo solo che Giovannina da Trasquera è stata condannata a un'umiliante abiura pubblica e al carcere perpetuo.

Questa serata non si configura come una conferenza storica noiosa, ma come un affascinante racconto, arricchito da qualche sorpresa sia per gli adulti che per i bambini. Scopriremo insieme il passato dimenticato, riportando alla luce le radici della stregoneria che ha permeato la valle fino al 1900, ancora presente nella memoria popolare.

Il sabato precedente sarà invece possibile partecipare ad un laboratorio per realizzare le famose zucche.. questa volta di stoffa (come in foto).