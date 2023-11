Grande successo per il laboratorio di zucche per i bambini di Trasquera

Si è rivelata un successo la giornata di sabato 28 ottobre a Trasquera, dedicata ai laboratori per bambini in occasione di Halloween. Il laboratorio di zucche di stoffa ha riscosso grande partecipazione: 13 bambini presenti ma anche zii, nonni e genitori. Una nota di merito ai due piccoli campioni Luca e Christian che, dopo aver partecipato alla gara Trasquera-Agro, hanno trovato ancora la forza di venire a preparare bellissime zucche.

Un’ora non solo di divertimento e creatività, ma anche di supporto alla manualità così importante soprattutto nei bambini. Tutti si sono messi di grande impegno, anche i più piccoli, e con ottimi risultati. L’idea è quella di riproporre queste attività durante l’anno, sperando di allargare sempre di più la platea dei partecipanti: il prossimo laboratorio in programma saranno i coniglietti per Pasqua.

Giovedì 2 novembre è in programma una gita per i bambini della primaria di Trasquera, in un percorso sulla stregoneria (meteo permettendo, altrimenti si farà un percorso virtuale in classe). La gita sarà l’introduzione alla serata di sabato 4 novembre, durante la quale viene raccontata la misteriosa e affascinante storia della stregoneria in Val Divedro.