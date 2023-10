''Vogliamo risposte sulla Riss, è un nostro diritto''

Il capogruppo di minoranza del comune di Premosello-Chiovenda Andrea Monti ha fatto pervenire al sindaco Elio Fovanna un sollecito riguardante un’interrogazione presentata il 20 settembre 2023 e alla quale non ha ancora ricevuto una risposta. Il tema dell’interrogazione è la gestione della Riss di Premosello-Chiovenda. Di seguito il testo del sollecito:

“Il sottoscritto consigliere Monti Andrea in qualità di capogruppo di minoranza, segnala che ad oggi non è ancora pervenuta alla nostra attenzione alcuna vostra risposta in merito alle interrogazioni sulla Riss di Premosello-Chiovenda (di seguito le due interrogazioni in oggetto) presentata dal nostro Gruppo consiliare e depositata, presso il protocollo dell’Ente, tramite mail-Pec, in data 20 settembre 2023.

La seguente missiva ha come scopo quello di sollecitare un urgente riscontro all’interrogazione in parola tenuto conto del tempo trascorso e dell’importanza dei temi trattati.

Restiamo sconcertati che, ancora una volta, non sia adempiuto a quanto previsto dai regolamenti comprimendo, ancora una volta i diritti sanciti a tutela della minoranza e del ruolo che essa ricopre.

Chiediamo, pertanto, di rispondere celermente a quanto richiesto se pur in ritardo rispetto ai previsti termini indicati nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, per dare riscontro alle legittime richieste provenienti dal nostro gruppo consigliare: mi corre l’obbligo ricordare alle signorie vostre che è stato da noi utilizzato uno strumento ispettivo previsto dal Tuel dallo Statuto e dal Regolamento.

Restiamo in attesa di quanto richiesto riservandoci di comunicare eventuali ulteriori ritardi a Sua Eccellenza il Prefetto del Verbano-Cusio-Ossola”.

Al sollecito, il consigliere Andrea Monti ha allegato anche un comunicato, che riportiamo di seguito:

“Restiamo sconcertati che, ancora una volta, non si sia adempiuto a quanto previsto dai regolamenti e dal Tuel comprimendo, ancora una volta, i diritti sanciti a tutela della minoranza e del ruolo che essa ricopre.

Il Sindaco continua imperterrito a non fornire risposte, non solo alla nostra comunità per quanto riguarda aspetti molto rilevanti che riguarderanno il futuro di tutti noi (ndr impianto biogas), ma anche al nostro gruppo di minoranza calpestando, in maniera palese, i nostri diritti legati al mandato che gli elettori ci hanno affidato.

Il tema della Riss è saltato in questi giorni alla ribalta in seguito ad una determinazione a firma del responsabile di Servizio Massimo Macchi in cui sono inspiegabilmente segretate parti e attraverso la quale si è appreso che l'amministrazione comunale ha intrapreso una procedura per l'esternalizzazione della Riss che non condividiamo e che vogliamo stigmatizzare.

La questione è stata oggetto di esposto alla Procura della Repubblica di Verbania depositato presso i carabinieri”.