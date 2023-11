Aperte le candidature per il Campo Giovani di Leo e Lions alla Prateria

Sono aperte le candidature per partecipare al Campo Giovani, dal 6 al 14 luglio 2024, organizzato dal 1999 da Leo Club e Lions di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Il campo, riservato a quindici ragazzi disabili, si terrà come di consueto alla Prateria di Domodossola.

"Possono accedere al nostro campo disabili mentali e fisici dai 18 ai 30 anni provenienti da tutta Italia - spiega il direttore del Campo Giovani Andrea Grossio - Per otto giorni vivranno a Domodossola e alla Prateria svolgeranno tutte le attività. Per la prossima edizione abbiamo già programmato, tra l'altro, giri in elicottero, golf, canoa e momenti di relax alle terme".

Il campo è gestito interamente da volontari, un esercito di ragazzi e ragazze che dedicano il loro tempo ad assistere e accompagnare i disabili che vengono ammessi all'esperienza.

"Le famiglie che intendono iscrivere i propri figli a questa esperienza possono già farlo - spiega il direttore - Sono ammessi ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni, ciascuno con un proprio accompagnatore (in grado di prendersene cura per ogni esigenza) con il quale condivideranno il soggiorno. Saranno ospitati 20 ragazzi disabili con i propri rispettivi 20 accompagnatori, provenienti da Italia ed estero. Possono presentare richiesta di partecipazione tutti i ragazzi disabili con handicap motorio o intellettivo/sensoriale che siano abituati a stare in gruppo e che possano trarre effettivo beneficio dalla partecipazione allo stesso".

Un'apposita commissione provvederà a selezionare i ragazzi che saranno ammessi, e tutte le spese di soggiorno per ospitare il ragazzo ed il relativo accompagnatore saranno sostenute dall’organizzazione. Le spese di viaggio fino alla stazione ferroviaria di Domodossola saranno invece a carico dei partecipanti.