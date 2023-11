Vic Vergeat, il ricordo di Michele Guaglio tra tournée e amicizia

Per gli appassionati di musica, e non solo, Vic Vergeat è stato una vera e propria istituzione. Nato a Domodossola nel 1951, il chitarrista e cantautore si è ben presto fatto conoscere in tutta la nostra provincia, per poi raggiungere il successo internazionale. È scomparso il 1° novembre all’età di 72 anni, lasciando un grande vuoto nel mondo della musica.

Lo ricorda Michele Guaglio, collega e grande amico, che con lui ha condiviso gran parte della sua carriera da musicista. “I ricordi che mi legano a Vic sono davvero innumerevoli. Abbiamo suonato insieme per 15 anni, tra piccoli concerti, tournée e grandi eventi con migliaia di persone”, racconta Guaglio, bassista e polistrumentista ossolano.

“Abbiamo suonato insieme migliaia di volte, dalla nostra provincia fino ad esibirci in tournée in tutta Italia, in Russia, in Romania”, ricorda Guaglio. “Abbiamo anche aperto concerti di artisti davvero enormi, tra i quali i Blues Brothers e gli Status Quo. Ho moltissimi ricordi incredibili”. Tra questi, uno in particolare è subito tornato alla sua memoria: “Uno dei momenti che ricordo con più piacere risale a quando abbiamo fatto il concerto di apertura per James Brown, che lui – come tutti – considerava una sorta di supereroe. È stata l’unica volta in cui l’ho visto davvero in difficoltà a gestire l’emozione nel vederlo: era come un bambino davanti a qualcosa di incredibile”.

Per Michele Guaglio, Vic Vergeat non è stato soltanto un collega, ma anche un amico: “Oltre che una persona con cui ho condiviso musica, era un grande amico. Abbiamo vissuto tanti anni a stretto contatto, c’era anche un legame umano che va oltre il semplice suonare – ricorda -. È davvero una grande perdita per il mondo della musica. Vic è stato non solo un grande artista, ma anche una grande persona, e tutti coloro che l’hanno conosciuto possono confermarlo. Era generoso, disponibile, ha aiutato tante persone”.

I funerali di Vic Vergeat, in forma civile, si terranno domenica 5 novembre alle ore 15.00, sotto i portici del Teatro Galletti di Domodossola. In memoria del musicista, è possibile fare una donazione all'associazione Diesis per i ragazzi autistici (IBAN IT 84Y0200801600000101123203).