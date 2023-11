Domo e il mondo della musica internazionale piangono Vic Vergeat

Lutto a Domodossola e nel mondo della musica per la scomparsa di Vic Vergeat. Una notizia che ha iniziato a circolare nel tardo pomeriggio e che presto ha fatto il giro di tutta Domodossola e non solo. Vic era conosciuto e benvoluto da tutti. Chi non lo ricorda a spasso per la città con il suo amato cane al guinzaglio o in sella ad una due ruote. Il chitarrista e cantautore era nato a Domodossola il 15 maggio del 1951.

La sua acrriera era iniziata prestissimo, a 15 anni, quando inizia a suonare nella band dei the Black Birds. Si trasferisce in seguito a Londra dove collabora con gli Hawkwind, poi entra nei Toad, gruppo hard rock svizzero con i quali ha registrato alcuni dischi nei primi anni '70. Dopo questa esperienza vola negli negli Stati Uniti dove registra un album a nome "Vic Vergat Band" con la produzione di Dieter Dierks degli Scorpions. Forma nei primi anni ottanta i The Bank, e fa da spalla per alcuni concerti ad alcuni gruppi rock dell'epoca ntra i quali gli Aerosmith. Tra le prestigiose collaborazioni anche quella sia come autore che come musicista con Gianna Nannini. Dal 2000 riforma una propria band "Vic Vergeat Band" con cui incide alcuni brani per 2 tributi a Jimi Hendrix e un doppio album dal vivo. Tra le altre attività scrive brani per Le iene, la popolare trasmissione di Mediaset.

Vic si è spento in ospedale. Lascia l'amata Carmen a cui rivolgiamo le più sentite condoglianze di tutta la nostra redazione.