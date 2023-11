Domanda e offerta si incontrano per chi cerca lavoro

L’Unione Industriale del Vco propone, per il mese di novembre, tre nuovi appuntamenti con “Recruiting days: domanda e offerta di lavoro si incontrano”. Per quest’anno è in programma una novità: oltre al Verbano, l’edizione 2023 si svolge anche nel Cusio e in Ossola, con tre giornate dedicate al mondo del lavoro.

La prima è in programma per mercoledì 8 novembre nella sede dell’Unione Industriale del Vco a Verbania (via Sironi, 5). A seguire, giovedì 9 novembre al Forum di Omegna (Parco Maulini) e mercoledì 22 novembre al Collegio Rosmini di Domodossola (aula fisica piano terra). Tutti gli incontri si tengono dalle 10 alle 17.30.

Durante queste giornate, chiunque sia alla ricerca di un impiego, o desideri cambiarlo, può consegnare il proprio curriculum vitae agli esperti che lo analizzeranno, indirizzandolo alle aziende che siano alla ricerca di personale.