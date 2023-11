La Valle Anzasca piange la scomparsa di Dario Lana

Lutto nel mondo dell'informazione locale. Si è spento all'età di 80 ani Dario Lana, storico collaboratore di Eco Risveglio. Per anni Lana ha raccontato la su a Valle Anzasca attraversi i suoi numerosi articoli settimanali su Eco. Una passione, quella per la sua terra e la scrittura, che andava di pari passo con quella per le Penne Nere, di cui faceva parte attivamente.

Il rosario sarà celebrato oggi, lunedì 6 novembre, alle 18 alla Cappuccina, dove domani, martedì 7 novembre, si terrà il funerale. Dario Lana lascia la moglie Isabella e i figli Alessandro e Massimiliano. A tutta la famiglia le condoglianze di tutta la nostra redazione.