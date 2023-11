Non piacciono i nuovi orari, gli studenti del Marconi Galletti Einaudi hanno scioperato

Molti studenti dell'istituto Marconi Galletti Einaudi oggi hanno scioperato. Lo hanno fatto in segno di protesta contro l'entrata in vigore del nuovo orario scolastico. La fine delle lezioni alle 13.15 con i rientri pomeridiani a loro non piace. E così hanno manifestato la loro insofferenza concedendosi una giornata di astensione dalle lezioni.

La manifestazione arriva dopo settimane di confronti a livello istituzionale tra la scuola, i sindaci e i genitori dei ragazzi che vivono nei centri montani ossolani. Questi ultimi hanno sempre contestato l'uscita alle 14 perché precludeva altre attività extra curriculari ai ragazzi. Il cambio di orario con anticipo di tre quarti d'ora della fine delle lezioni implica per alcuni studenti, il ritorno a scuola nel pomeriggio. Ed è proprio questo l'oggetto del contendere.

La manifestazione va detto non ha avuto l'appoggio della componente studentesca del Consiglio d'Istituto. In mattinata a quanto è dato di sapere il dirigente scolastico ha incontrato una delegazione di studenti per ribadire come si è arrivati alla soluzione attuale.