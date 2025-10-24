“Mattina con i licei” nell’ambito di BlizArt FOTO

Una “Mattina con i licei”, pensata per coinvolgere gli studenti delle scuole superiori in riflessioni e attività artistiche legate al tema delle aree protette. Questa mattina Palazzo Rosmini di Domodossola, nell'ambito del progetto Interreg BlitzArt, ha ospitato i ragazzi del liceo Spezia per coinvolgerli in una performance artistica a tutto tondo. L’evento si è aperto con un saluto introduttivo di Daniele Piazza, direttore dell’ente aree protette dell'Ossola, che ha illustrato obiettivi, contesti e prospettive del progetto.

A seguire, una lettura drammatizzata della pièce "Ultima Neve", con la partecipazione di Paola Giavina, coinvolgendo i ragazzi in un dialogo sul rapporto uomo-natura, cambiamento ambientale e tutela del territorio.

Infine, il maestro pittore Vittorio Bustaffa, noto con lo pseudonimo “Renato”, ha realizzato un live painting sul tema, trasponendo su tela le suggestioni emerse dalla lettura teatrale e dalle riflessioni degli studenti.

L’evento ha offerto una combinazione stimolante di parola, azione e immagine, permettendo agli studenti di farsi interpreti attivi della riflessione sull'ambiente e il cambiamento climatico, invece che semplici spettatori.