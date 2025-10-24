 / Scuola

Scuola | 24 ottobre 2025, 15:26

“Mattina con i licei” nell’ambito di BlizArt FOTO

A Palazzo Rosmini dialogo tra ambiente, teatro e pittura sul tema delle aree protette

Una “Mattina con i licei”, pensata per coinvolgere gli studenti delle scuole superiori in riflessioni e attività artistiche legate al tema delle aree protette. Questa mattina Palazzo Rosmini di Domodossola, nell'ambito del progetto Interreg BlitzArt, ha ospitato i ragazzi del liceo Spezia per coinvolgerli in una performance artistica a tutto tondo. L’evento si è aperto con un saluto introduttivo di Daniele Piazza, direttore dell’ente aree protette dell'Ossola, che ha illustrato obiettivi, contesti e prospettive del progetto. 
A seguire, una lettura drammatizzata della pièce "Ultima Neve", con la partecipazione di Paola Giavina, coinvolgendo i ragazzi in un dialogo sul rapporto uomo-natura, cambiamento ambientale e tutela del territorio. 
Infine, il maestro pittore Vittorio Bustaffa, noto con lo pseudonimo “Renato”, ha realizzato un live painting sul tema, trasponendo su tela le suggestioni emerse dalla lettura teatrale e dalle riflessioni degli studenti. 
L’evento ha offerto una combinazione stimolante di parola, azione e immagine, permettendo agli studenti di farsi interpreti attivi della riflessione sull'ambiente e il cambiamento climatico, invece che semplici spettatori.

Miria Sanzone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore