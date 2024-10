Il comandante interregionale dei carabinieri Riccardo Galletta in visita al comando provinciale

Nella mattinata odierna il generale di corpo d’armata Riccardo Galletta, comandante interregionale “Pastrengo”, ha fatto visita al comando provinciale carabinieri di Verbania. Ad accogliere l’alto ufficiale, il comandante provinciale con una rappresentanza di tutti i reparti carabinieri del Vco, nonché dell’arma in congedo. Durante l’incontro con il personale il generale ha voluto sottolineare l’importanza dei valori fondanti della secolare istituzione, che vede quale principale risorsa proprio gli uomini e le donne che in ogni parte della nazione rappresentano un presidio dello Stato.

Ha ricordato inoltre come la coesione tra i carabinieri un bene prezioso per l’amministrazione, in quanto permette di affrontare al meglio le sfide quotidiane per garantire il bene della collettività. Ha ringraziato infine tutti i presenti per il quotidiano impegno che ogni carabiniere dedica agli altri, spesso lontano dai propri affetti personali.

Successivamente il generale Galletta ha incontrato le autorità della provincia per un saluto al fine di rimarcare la necessaria collaborazione tra le diverse istituzioni del territorio.