Alla scuola dell’infanzia Rosmini inaugurato il nuovo parco del progetto 'Full Immersion'

È stato inaugurato questo pomeriggio, in occasione della tradizionale Festa d’Autunno, il nuovo parco giochi della scuola dell’infanzia “Antonio Rosmini” di Domodossola, cuore del progetto Full Immersion realizzato con il contributo della Regione Piemonte.

Il nuovo spazio, allestito nel grande parco che circonda la scuola, nasce come ambiente educativo e ricreativo immerso nella natura, pensato per stimolare la fantasia dei bambini attraverso il gioco e la narrazione.

"Siamo riusciti a realizzare un parco giochi che segue il concetto della narrazione – ha spiegato il rettore Carlo Teruzzi – così i nostri bambini potranno mettere a frutto la loro creatività inventando storie e vivendo esperienze in uno splendido parco naturale. Il tema di quest’anno è la bellezza, e questo progetto rappresenta un modo concreto per farla vivere ai più piccoli".

Il rettore ha voluto poi esprimere un ringraziamento speciale alle maestre, che hanno ideato e curato con passione l’iniziativa, e ai genitori che, con la loro presenza e fiducia, sostengono quotidianamente la scuola. "Grazie alle insegnanti per la dedizione e la creatività, e ai genitori che scelgono la nostra scuola e condividono i suoi valori – ha aggiunto Teruzzi –. Ma soprattutto grazie ai bambini, che con la loro gioia ci ricordano ogni giorno il senso più autentico del nostro lavoro".