Riapre il ristorante didattico del Formont di Villadossola

Riaprirà domani, mercoledì 15 ottobre, il ristorante didattico presso il Formont di Villadossola, un appuntamento che ogni settimana porta in tavola i piatti preparati e serviti dagli studenti della scuola alberghiera. Come di consueto, il ristorante sarà aperto ogni mercoledì per il pranzo, con menù fisso dall'antipasto al dolce al costo di 20 euro vini esclusi, e prenotazione obbligatoria al numero 0324 54056.

"Il ristorante didattico è gestito dai ragazzi di terza e di quarta - spiega la direttrice della scuola Luisella Colangelo - questi ultimi stanno approfondendo competenze tecniche e gestionali, e l’offerta gastronomica risulta quest’anno più ricca e curata. Gli studenti si occupano di ogni fase del servizio, dalla preparazione della sala e della cucina il martedì, fino alla gestione completa del pranzo il giorno successivo, curando accoglienza, servizio, preparazioni, gestione dei pagamenti e approvvigionamenti".

Un’esperienza formativa a tutto tondo che permette ai ragazzi di vivere in prima persona la realtà di un vero ristorante e di mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni.

La novità di quest’anno riguarda proprio l’ampliamento dell’offerta formativa: al Formont di Villadossola è stato infatti attivato il quarto anno del corso professionale. Fino allo scorso anno il percorso si concludeva con la qualifica al termine della terza, ma da quest’anno gli studenti che desiderano proseguire potranno conseguire il diploma professionale, titolo che consente l’accesso a corsi regionali e ad altri percorsi di formazione avanzata, pur non dando accesso diretto all’università. Sono già venti gli allievi che hanno scelto di proseguire gli studi frequentando la classe quarta. Un segnale importante di crescita e di fiducia in un percorso che unisce formazione e pratica, con lo sguardo rivolto al mondo del lavoro.

E proprio a loro sono rivolti i progetti che coinvolgeranno anche chef stellati: "Faremo lavorare i nostri ragazzi accanto a professionisti di alto livello - conclude la direttrice - per offrire loro una preparazione ancora più qualificata".

Dal mese prossimo, poi, il ristorante didattico tornerà a proporre anche le colazioni e i brunch del mattino, sempre ideati e realizzati dagli studenti.