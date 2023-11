Gli Alpini ossolani in supporto alla popolazione toscana

Quando l’Italia e il suo popolo sono nel bisogno, la recente storia insegna che fra i primi a rispondere alla chiamata del dovere sono proprio gli Alpini. Nelle occasioni di festa così come in quelle di commemorazione e nei difficili momenti delle emergenze, le Penne Nere hanno consolidato la loro fama di abnegazione e servizio gratuito reso alla comunità.

Questo è il caso dello scorso venerdì 3 novembre quando, la segreteria della Protezione Civile del 1° Raggruppamento dell’Associazione Nazionale Alpini ha richiesto con urgenza l’intervento dei volontari nelle aree della Toscana colpite dall’alluvione. All’appello, inoltrato dal Coordinatore Salvatore Attinà alle Penne Nere della Protezione Civile di Domodossola, hanno risposto immediatamente i volontari Valeriano Spagnoli e Giovanni Baccaglio. I due Alpini ossolani, vestita la divisa della Protezione Civile e innestata la penna nera “da lavoro” sul caschetto di protezione, sono così partiti all’alba del 4 novembre alla volta di Prato di Firenze.

Giunti sul luogo, i volontari si sono occupati di mettere in funzione le pompe idrovore necessarie a sgomberare dall’acqua e dal fango alcuni locali privati ormai inagibili e una struttura ricettiva e ricreativa per minori con disabilità. L’approccio degli Alpini e la grande competenza tecnico-operativa, maturata negli anni grazie agli interventi e alle esercitazioni svolte in Val d’Ossola, stanno sensibilmente alleviando il dramma della popolazione duramente colpita dalle esondazioni.

Allo stesso tempo, sotto il vigile coordinamento di Attinà, altre penne nere hanno dato la loro disponibilità a partire nelle prossime settimane in caso di ulteriore bisogno. Valeriano e Giovanni sono attesi in Ossola per il prossimo sabato 11 novembre quando, salvo imprevisti, dovrebbe terminare il loro turno di intervento. A loro, modello di integrità e spirito di sacrificio, va tutto il plauso del Gruppo di Protezione Civile della Sezione Ana di Domodossola. Ancora una volta il contributo delle Penne Nere, accorse in Toscana da tutta Italia, si dimostra essenziale nella grande e delicata macchina del volontariato.