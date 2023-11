Cresce l'attesa per i Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore

Inizia il conto alla rovescia per l’edizione 2023 dei Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore. Ad un mese di distanza dall’apertura, cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più amati e sentiti dell’anno in Val Vigezzo e non solo.

In programma dall’8 al 10 dicembre, i mercatini di Santa Maria accolgono quest’anno oltre 200 espositori nelle ormai famosissime bancarelle dal tettuccio rosso. Presepi artigianali e casette in pietra e legno, ceramiche, manufatti in vetro soffiato, originali decorazioni e addobbi natalizi e molti altri prodotti realizzati interamente a mano, ma anche prodotti enogastronomici di qualità e legati al territorio: questo e molto altro si potrà trovare nelle bancarelle che si snodano per tutte le vie del paese, e che ogni anno raccolgono nel comune vigezzino decine di migliaia di visitatori.

Il programma, anche quest’anno, sarà ricco di appuntamenti: non solo, infatti, il percorso espositivo, ma anche intrattenimento, musica dal vivo, laboratori per i bambini, la casa di Babbo Natale e molti altri eventi collaterali.