Ecomuseo di Malesco: un weekend di scoperta e condivisione

L'Ecomuseo della Pietra Ollare e degli Scalpellini di Malesco è entusiasta di invitare la comunità a partecipare a una rassegna straordinaria che metterà in luce i progetti attuali e futuri per la valorizzazione del patrimonio locale. L'eco di tradizione e cultura risuonerà attraverso una serie di eventi coinvolgenti progettati per tutte le età e interessi.

La rassegna si svolgerà su due weekend consecutivi, con il primo in programma il 11 e 12 novembre 2023, mentre i dettagli del secondo verranno annunciati in seguito.

Sabato 11 novembre – Dal buon grano all’eccellenza dei runditt

A partire dalle 14:00, il professor Roberto Pilu e la Dott.ssa Martina Ghidoli dell'Università degli Studi di Milano presenteranno il progetto "Dal buon grano all’eccellenza dei runditt," organizzato dall'Accademia dei Runditt. Questo progetto mira a promuovere l'agro-biodiversità del territorio, recuperando varietà tradizionali di frumento e segale per la produzione di una farina locale, ideale per la preparazione dei runditt. Il campo dimostrativo si troverà nei pressi della Chiesa e sarà seguito da un rinfresco.

Domenica 12 novembre – Il dialetto di Malesco oggi: i risultati di Aisdt

La lingua e il dialetto di Malesco saranno al centro dell'attenzione questa domenica. Alle 17:00, presso il Cinema Comunale di Malesco, saranno presentati i risultati del progetto "Ais: the digital turn" (Aisdt), un'importante iniziativa di raccolta e studio del dialetto maleschese. Questo progetto è stato condotto dall'Università di Zurigo e finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero. Inoltre, una passeggiata guidata nel centro storico di Malesco, condotta in dialetto, è prevista alle 15:30 (prenotazione obbligatoria).

Questa rassegna continuerà il 1 e 2 dicembre 2023, con ulteriori iniziative volte a esplorare e celebrare il ricco patrimonio di Malesco.