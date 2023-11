Findomo Pediacooph24 affronta a Novara una big del campionato

Scontro ad alta quota domani sera per la Findomo Pediacooph24, di scena sul parquet di Novara contro una big del campionato, che in classifica ha due punti in meno rispetto ai granata e a Galliate.

"Campo ostico da sempre - inquadra la sfida il play e simbolo della Cestistica Luca De Tomasi - dove lo scorso anno abbiamo perso. Affrontiamo una squadra che secondo me arriverà in alto a giocarsi le prime due piazze, allenata da un coach preparatissimo come Silvio Ferrarese, con giocatori giovani ma esperti della categoria: a un roster di qualità hanno aggiunto Romano, che è stato il capocannoniere della scorsa serie D. Noi arriviamo alla partita con il morale alto, consapevoli della nostra forza: dovremo essere bravi ad evitare quei passaggi a vuoto che ogni tanto ci capitano e che quando il livello si alza non possiamo permetterci. Saremo senza Maestrone, per il resto siamo un po' acciaccati ma non è un alibi e non lo deve mai essere".