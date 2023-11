Promozione: grandi sfide per Baveno, Feriolo e Juve Domo

Il decimo turno del campionato di Promozione sarà una giornata di grandi match per le squadre del Vco, con Feriolo, Baveno e Juve Domo che incontreranno le prime tre in graduatoria.

Il Feriolo, in serie positiva da quattro giornate, è atteso dalla più dura delle sfide: sarà infatti ospite della capolista Briga, a sua volta reduce dal pareggio di Biella. Per gli uomini di Pissardo è un buon momento, e ripetendo la buona prestazione di domenica scorsa contro la Juve Domo possono raccogliere punti anche a Briga. Juventus Domo che, dopo tre pareggi di fila ottenuti in partite in cui probabilmente meritava di più, non vede l’ora di tornare alla vittoria. Ma anche in questo caso l’avversario è tra i più scomodi: l’Arona infatti è la squadra più in palla del momento, e punta a fare bottino pieno al “Curotti” per agganciare la vetta.

Il Baveno ospita il Trino, che ha superato un periodo di appannamento ed è tornato a correre forte, insediandosi in terza posizione proprio insieme agli uomini di Sottini. L’allenatore biancoazzurro ancora una volta dovrà fare i conti con l’infermeria piena, ma è d’obbligo cercare la vittoria per non perdere contatto con la vetta.

Infine a Omegna arrivano i vercellesi del Valduggia. I rossoneri di Fusè sono reduci dalla sconfitta di Trino, dove comunque hanno messo in campo una buona prestazione e non hanno sfigurato davanti ai più quotati avversari. L’auspicio per la formazione omegnese è proseguire nel buon momento e centrare una vittoria che vorrebbe dire zona playoff.

Tutte le gare del weekend di Promozione: Juventus Domo-Arona; Omegna-Valduggia; Briga – Feriolo; Cameri - Casale ; Chiavazzese - Fulgor Ronco Valdengo; Baveno - Le Grange Trino ; Dufour Varallo - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Momo - Valdilana Biogliese