Masterclass di tromba a Domodossola con il maestro Paolo Marchese

Una masterclass di tromba con il maestro del Conservatorio Verdi di Milano Paolo Marchese: un'occasione per migliorare e affinare la tecnica con un docente di alto profilo che vanta un curriculum di grandissimo spessore. L'iniziativa, che si svolgerà domenica 26 novembre per tutta la giornata, è organizzata dal Civico Corpo Musicale di Domodossola.

La masterclass si svolgerà per tutta la giornata e gli allievi saranno coinvolti in un'esibizione finale che avrà luogo al termine dei lavori. Le iscrizioni sono ancora aperte e vi sono alcuni posti disponibili: per iscriversi è necessario contattare il Civico Corpo Musicale di Domodossola all'email info@musicadomodossola.it oppure telefonare al presidente Gianmarco Iaria al 339/8526779. Il costo di iscrizione alla masterclass è di 40 Euro. "La masterclass è aperta a tutti - dice il presidente Iaria - sarà una giornata molto intesa e affascinante, sarà dato spazio all'aspetto teorico ma anche a quello pratico. I partecipanti infatti al termine si esibiranno con il maestro Paolo Marchese in un concerto che si svolgerà presso la Cappella Mellerio".