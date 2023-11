“Pizza e Cinema”: a Malesco una serata dedicata ai bambini

Quale bambino non ama trascorrere una serata mangiando pizza e guardando un buon film d’animazione? Proprio per i più piccoli, Malesco propone una serata “Pizza e Cinema”, in programma sabato 25 novembre.

Dalle19.00 alle 22.00, due animatrici – Sara e Giovanna – accolgono i bambini di tutta la Val Vigezzo all’Asilo Infantile Trabucchi di Malesco per una serata in compagnia. Il film scelto per questo appuntamento è un classico Disney, “Le follie dell’imperatore”.

L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata tramite WhatsApp al numero 3453128584. La quota di partecipazione è di 20€ e comprende pizza margherita, bibita, pop corn per il film e una quota assicurativa.