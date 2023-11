Volley: trionfo della Pediacoop H24 Domodossola contro il Novara FOTO

Davanti ad una bellissima cornice di pubblico, ieri al Palaraccagni, la Pediacoop H24 Domodossola ottiene una bellissima vittoria contro il Volley Novara, una delle squadre più attrezzate del campionato.

I domesi di De Vito vincono 3 a 1 (25-20, 30-28, 21-25, 25-19) dopo un match infuocato e divertente, ben giocato da entrambe le compagini. Con Brusa Restelletti e Pennati non al top, De Vito influenzato e Riganti fuori per infortunio, Domo parte con una formazione un po’ diversa da quella “standard” con Boschi in regia, Putrino eccezionalmente nel ruolo di opposto, Maiello A. e Iaria centrali, schiacciatori Piroia (per la prima volta in campo dopo 9 mesi dall’ultima volta) e De Grandis, libero Turci M.

Si parte subito a mille fin dai primi scambi del match: le due squadre difendono e contrattaccano senza risparmiarsi. Verso metà set Domo ottiene il vantaggio che poi manterrà fino alla fine, chiudendo 25 a 20. Nel secondo set i domesi calano un po’ in ricezione e di conseguenza cala anche l’efficienza in attacco. Novara invece mantiene una buona qualità in contrattacco e sbaglia poco. Si arriva così sul 22 a 24 per gli ospiti, quando però un bel muro di Maiello e una difesa domese rimettono in parità il set. Si procede ai vantaggi: sul 28 pari il regista del Novara regala un punto ai domesi, che poi chiudono con Piroia tra l’entusiasmo del pubblico.

Nel terzo set, nonostante il finale del parziale precedente che avrebbe potuto lasciare contraccolpi, Novara non molla e approfitta di una serie di errori dei domesi. Si arriva così al massimo vantaggio di 12 a 18. Entra De Vito per Piroia e Domo riesce nella rimonta (18 pari) che però noi viene poi concretizzata. E’ nuovamente la squadra gaudenziana a riprendere il breack e chiudere 21 a 25.

Tutto più facile invece nell’ultimo set: Domodossola è sempre in controllo fin dai primi punti e, tranne un tentato recupero che porta Novara al – 2 sul 21 a 19, chiude agevolmente 25 a 20.

Pediacoop H24 Domo supera quindi uno scoglio sicuramente difficile e si candida già subito ad essere una delle protagoniste del campionato. Sabato prossimo trasferta ad Aosta contro un’avversaria che sulla carta dovrebbe essere più abbordabile.