Anpas Piemonte: oltre 7 mila visitatori all'open day

Grande partecipazione di pubblico all’Open Day Anpas dell’11 novembre presso le sedi delle Pubbliche Assistenze, sono stati oltre 7.000 i visitatori in tutto il Piemonte. Tante le scolaresche e le famiglie con bambini, ma anche tanti giovani interessati al mondo del soccorso sanitario e alla possibilità di svolgere il servizio civile presso l’Anpas.

Una giornata di festa trascorsa insieme alle volontarie soccorritrici e ai volontari soccorritori Anpas con l’intento di avvicinare le cittadine e i cittadini al mondo del volontariato del soccorso e dell’assistenza socio sanitaria. Organizzati per l’occasione corsi gratuiti di primo soccorso, di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e su persona adulta, simulazioni di interventi di soccorso in emergenza, percorsi sensoriali relativi allo stato di ebbrezza, visite guidate delle sedi con informazioni sui presidi e la strumentazione delle ambulanze e su come diventare volontari soccorritori.

Inoltre, attività per le scolaresche, informazioni sulla chiamata di soccorso, sul Numero unico emergenza 112 e sul Sistema 118, truccabimbi, attività con le unità cinofile e inaugurazioni di mezzi di soccorso.

Vincenzo Sciortino, vicepresidente Anpas Piemonte: «I nostri volontari e le nostre volontarie dedicano tempo ed energie per aiutare coloro che ne hanno bisogno nei momenti più difficili. Siamo qui per soccorrere, assistere e supportare le persone in situazioni di difficoltà, dalle piccole alle grandi crisi, lavorando a stretto contatto con le autorità sanitarie e le istituzioni. Oggi, durante questo primo Open Day, i cittadini piemontesi hanno avuto l'opportunità di scoprire di più su chi siamo, cosa facciamo e su come possono unirsi a noi. Abbiamo bisogno del loro supporto e della loro passione per continuare a svolgere la nostra missione in modo efficace. Invito ancora una volta tutti a visitare le nostre sedi e a parlare con i nostri volontari per avere un assaggio di ciò che facciamo quotidianamente. Siamo grati per la presenza e speriamo che possano unirsi a noi nel nostro impegno per rendere le nostre comunità sempre più sicure e solidali. Grazie ancora, viva il volontariato e viva l'Anpas».

«Un grande successo la prima edizione dell’Open Day Anpas – commenta Michele Isoardi, responsabile Comunicazione di Anpas Piemonte – In migliaia hanno partecipato alle attività proposte dalle associazioni Anpas. La popolazione ha potuto comprendere da vicino quello che è l’impegno del volontariato Anpas. Rinnovo ancora i miei ringraziamenti a tutte le volontarie e a tutti i volontari che oltre a dedicare tempo per i servizi di emergenza e di assistenza sociale, oggi hanno trovato anche il tempo per aprire ulteriormente i loro cuori e accogliere i cittadini che ci sono venuti a trovare. Siamo estremamente orgogliosi della riuscita di questa bella giornata di amicizia, solidarietà e volontariato. Una nota triste, un volontario della Croce Verde Ovadese, Angelo Gollo, con 40 anni di servizio attivo alle spalle, è mancato pochi giorni prima dell’evento. Dedichiamo a lui questo Open Day ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e vicinanza alla famiglia e alla Croce Verde di Ovada».

L’Open Day Anpas nella provincia di Torino ha coinvolto: Croce Verde Torino, Croce Giallo-Azzurra di Torino, Croce Bianca Orbassano, Croce di Collegno, Croce Verde None, Croce Verde Rivoli, Croce Verde Pinerolo, Croce Verde Perosa Argentina, Radio Soccorso Sociale, Volontari Soccorso Sud Canavese di Caluso, Croce Verde Cumiana, Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi, Croce Bianca Volpianese, Croce Bianca Rivalta, Croce Verde Bricherasio, Ivrea Soccorso e Anpas Sociale.

L’Open Day Anpas nelle province di Alessandria e Asti ha coinvolto: Croce Verde Casale, Croce Verde Alessandria, Croce Verde Arquatese, Croce Verde Cassanese, Croce Bianca Acqui Terme, Croce Verde Felizzano, Avis Primo Soccorso Valenza, Croce Verde Castagnole delle Lanze, Croce Verde Mombercelli, Croce Verde Asti, Associazione Volontari di Protezione Civile Città di Asti. L’Open Day della Croce Verde Ovadese è stato annullato a causa del lutto che ha colpito l’associazione.

L’Open Day Anpas nella provincia di Cuneo ha coinvolto: Croce Verde Saluzzo, Asava – Associazione Servizio Autisti Volontari Ambulanza, Volontari del Soccorso Dogliani, Croce Bianca Garessio, Croce Verde Bagnolo Piemonte, Volontari Valli Monregalesi, Croce Bianca Fossano, Var – Volontari Ambulanza Roero di Canale, Associazione Volontari Ambulanza Cortemilia e Gruppo Volontari Ambulanza Clavesana.

L’Open Day Anpas nelle province di Novara e Verbano Cusio Ossola ha coinvolto: Gres Gruppo Radio Emergenza Sizzano, Sre Servizio Radio Emergenza Grignasco, Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest, Novara Soccorso, Croce Verde Gravellona Toce, Corpo Volontari Soccorso Villadossola, Corpo Volontari Soccorso Omegna e Corpo Volontari Ambulanza Valdivedro.

L’Open Day Anpas nella provincia di Vercelli ha coinvolto: Gruppo Volontari Soccorso Santhià, Pat Pubblica Assistenza Trinese, Pubblica Assistenza Livornese e Vapc Volontari Assistenza Pubblica Ciglianese.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 10.310 volontari (di cui 4.122 donne), 5.245 soci, 670 dipendenti, di cui 76 amministrativi che, con 436 autoambulanze, 230 automezzi per il trasporto disabili, 264 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 570.082 servizi con una percorrenza complessiva di 18.784.626 chilometri.