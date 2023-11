Daoro (Crodo): ''A Vogogna abbiamo fatto una grande prestazione''

''Abbiamo fatto una grande prestazione. E’ un risultato che fa morale’’. Davide Daoro, tecnico del Crodo, racconta così la vittoria della squadra antigoriana in quel di Vogogna. Un successo scaccia crisi, dopo diverse domeniche di delusione per buone partite fatte, con quasi zero punti raccolti. La vittoria è la terza conquistata in campionato, dove la formazione rossoverde naviga a 11 punti. In gran parte raccolti fuori casa: 7 contri i soli 4 colti sul campo di Verampio.

Ma il 2 a 0 di Vogogna è tonificante per il Crodo. Una vittoria firmata da Forni e Ferrari, le due punte di una squadra che ora respira, con mezzo piede fuori dalla zona play out.

‘’Abbiamo fatto bene anche nella altre partite ma faticavamo a fare risultato – spiega Daoro - . A Vogogna siamo stati sempre in partita. Siamo stati perfetti. Non a caso non ho fatto cambi perché eravamo troppo mesi bene in campo’’.

Erano cinque partite che il Crodo non vinceva. Un bel colpo perché già domenica ci sarà da soffrire: a Crodo arriva la seconda della classe Union Novara che la sola sconfitta in campionato l’ha subita proprio in Ossola: a Ornavasso.