La “Nona” di Beethoven per festeggiare i primi cento anni della Ferrovia Vigezzina-Centovalli

Fondazione Paola Angela Ruminelli è stata al fianco della Ferrovia Vigezzina-Centovalli in questo lungo anno di celebrazioni, iniziato il 25 novembre 2022: il 25 novembre la storica ferrovia che collega Domodossola a Locarno festeggerà infatti il suo primo secolo di vita a Santa Maria Maggiore, con una mattinata ricca di appuntamenti; la Fondazione intitolata a Paola Angela Ruminelli ha scelto di arricchirne la celebrazione con uno straordinario concerto, in programma alle ore 21 di venerdì 24 settembre al Teatro La Fabbrica di Villadossola.

Il concerto impegnerà, in collaborazione con l’Associazione Polimnia Arts Company, l’Orchestra della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, composta da 55 elementi, un quartetto di solisti di grande esperienza, il Coro Lirico “G. B. Viotti” di Vercelli, la Corale “S. Abbondio” di Buronzo (VC) e la Corale di Calice, circa 100 cantori complessivamente, con la direzione di Lorenzo Battagion nell’esecuzione della Sinfonia n. 9 in re minore op. 125, per soli, coro e orchestra di Ludwig van Beethoven (1770-1827).

“Nell'ottica della celebrazione di quello che è stato un evento fondamentale nella storia dell'Ossola, la Fondazione Ruminelli – dichiara il suo presidente, Antonio Pagani – ha deciso di regalare all'Ossola una manifestazione eccezionale dal punto di vista artistico, la “Nona” di Beethoven, che vedrà alla Fabbrica di Villadossola un'orchestra di cinquanta elementi e una corale di cento coristi. Celebreremo così insieme due centenari, il secolo della Vigezzina e i due secoli della più grande opera musicale di tutti i tempi”.