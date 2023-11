Ultimo appuntamento con la rassegna “DomoJazz”

In scena, sabato prossimo 18 novembre nella sala polifunzionale “G. Falcioni” (Ex Cappella Mellerio) di Domodossola, alle ore 21.15, ”Corner of Roses” composto da Gianluca Zanello (sax alto), Simone Locarni (pianoforte), Marco Rottoli (contrabbasso) e Stefano Grasso (batteria), i quali proporranno il loro omonimo progetto.

Il quartetto si distingue per l'assenza di un leader vero e proprio in quanto ognuno dei musicisti ha a disposizione uno spazio compositivo e improvvisativo personale e allo stesso tempo comune. L'originalità che risiede in questa fluidità sia nei ruoli che nelle composizioni è stata recentemente riconosciuta con il Premio del Conservatorio Verdi di Milano, luogo in cui il progetto è nato e si è sviluppato. Il repertorio, interamente originale, risente delle varie influenze del gruppo, e nasce quindi sia da un rapporto consolidato con la tradizione che da un’attenta e personale visione delle forme jazzistiche più contemporanee.