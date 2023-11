“In...Formazione!”: incontri formativi all'asilo di Premosello

Prende il via il 21 novembre “In...Formazione!”, una serie di incontri dedicati a genitori, insegnanti, professionisti e chiunque si occupi di bambini dai 0 ai 6 anni.

Partire dal ruolo fondamentale che svolgono le scuole materne nella crescita dei nostri figli per andare oltre coinvolgendo e creando uno scambio continuo con chi quotidianamente si relaziona e interagisce con i bambini, famiglie e non solo. Questo è il progetto che la scuola materna Rossi di Premosello Chiovenda sta portando avanti: essere uno snodo che mette in comunicazione tra loro i diversi ambiti di vita dei bambini, una “facilitatrice” di relazioni che può fornire strumenti da mettere nelle nostre personali cassette per gli attrezzi.

Si comincia martedì 21 novembre alle 17.00 con “Il mio lavoro è giocare: caratteristiche e importanza del gioco nei bambini da 0 a 6 anni”, un incontro tenuto dalla Dott.ssa Barbara Brambilla, pedagogista specializzata nell’educazione per la prima infanzia. Il secondo appuntamento, poi, martedì 28 novembre con la Dott.ssa Francesca Bergamaschi, psicomotricista, dal titolo “Attività di supporto all’apprendimento dell’impugnatura e della scrittura”. Questa prima serie di incontri si chiude il 20 febbraio con la Dott.ssa Ottavia Borella, logopedista, con “Prendi un bel respiro, il linguaggio e le funzioni orali nel quotidiano del bambino”.

I corsi si terranno presso la scuola materna Rossi a Premosello Chiovenda. Per ulteriori informazioni e prenotazioni si può contattare il 3518075277 o i canali social della scuola. Inoltre, chiunque voglia conoscere la struttura è invitato a partecipare al laboratorio natalizio ideato per tutti i bambini dai 2 ai 6 anni, in programma per venerdì 1° dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30.