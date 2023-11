Lo sciopero del trasporto pubblico locale ridotto a 4 ore

Si comunica che con ordinanza n. 196T emessa dal Ministro dei Trasporti in data 14.11.2023 ha ridotto a 4 ore lo sciopero del 17.11.2023. Il punto 2. della predetta Ordinanza recita “Limitatamente al settore del trasporto pubblico locale, lo sciopero del giorno 17 novembre 2023 riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali proclamato dalle Confederazioni Cgil e Uil, fermo restando l’osservanza delle fasce orarie di garanzia di pieno servizio previste all’art. 12 lett. b) dell’Accordo Nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del trasporto pubblico locale, è ridotto a 4 ore – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – nel rispetto delle fasce di garanzia”.

Conseguentemente in osservanza dell’Ordinanza sopracitata e alla Regolamentazione del diritto di sciopero, si informano gli utenti che, a norma dell’art. 1 della Legge 146/90, così come modificata dalla Legge 83/2000 e dalla Regolamentazione provvisoria di settore di cui alla delibera 02/13 del 31/01/2002, il servizio autobus non sarà garantito il giorno venerdì 17 novembre nella seguente fascia oraria: dalle ore 09,00 alle 11,50.