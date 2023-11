“Eccellenze del Piemonte in vetrina”: è il turno di Domodossola

Fino a fine novembre tornano sul territorio piemontese gli eventi di “Eccellenze del Piemonte in vetrina”, con un nuovo format e un ricco calendario di esperienze gourmet e cene tematiche, pensate per conquistare appassionati di cucina e buongustai. Il progetto è stato ideato da Visit Piemonte con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, promosso da regione Piemonte e realizzato in collaborazione con le Atl Alexala, Atl del Cuneese, Distretto Turistico dei Laghi, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Atl Terre dell'Alto Piemonte - Biella, Novara, Valsesia e Vercelli - e Atl Turismo Torino e Provincia e, novità dell’edizione 2023, in partnership con gli Istituti alberghieri piemontesi.

Mercoledì 22 novembre l’appuntamento sarà a Domodossola, presso il Ristorante didattico Inizio dell’Istituto Professionale Paritario Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera “Mellerio Rosmini” in Via Antonio Rosmini 24, dove gli studenti lavoreranno con lo chef Matteo Sormani del Ristorante Walser Schtuba di Formazza.

Il ruolo di bartender sarà svolto da Vincenzo Brindisi de “Il Portico” di Domodossola e quello del maÎtre da Valerio Beltrami, Cancelliere dell’Ordine dei Grandi Maestri della Ristorazione Amira.

Il menù proposto profuma di valli ossolane, oltre che di tartufo, con un omaggio allo squisito formaggio tipico e ai prodotti di queste montagne. Si inizia con lo stinchet della Val Vigezzo, Bettelmatt, topinambur fermentato e zucca, seguito da uovo biologico nel raviolo e tartufo bianco e dalla faraona ripiena al profumo di tartufo, patate walser e cavolo verza. Dulcis in fundo, Il panettone semi integrale dello chef con mele, uvetta, cannella e fior di latte di Formazza.

Il contributo volontario per il sostegno dell'attività didattico-culturale dell'istituto è di 60€. L’inizio della cena è fissato per le ore 19.30. Per prenotare il proprio posto è necessario contattare inizio@alberghierorosmini.it o il numero 0324 482152.

Incentrato sul Tartufo Bianco d’Alba come testimone per valorizzare turisticamente tutto il territorio e promuoverne gli highlight, “Eccellenze del Piemonte in vetrina” è partito nel 2020 come progetto pilota e con gli anni è diventato un evento consolidato e diffuso sul territorio piemontese. Ad aprire il calendario dell’edizione 2023, il 25 ottobre, è stato l’astigiano, con la cena all’Agenzia di Formazione Professionale delle Colline Astigiane e la collaborazione della chef Mariuccia Roggero del Ristorante San Marco di Canelli; giovedì 9 novembre è stata la volta di Novara, presso l’Istituto Professionale di Stato “G. Ravizza” con la chef Marta Grassi del Ristorante Tantris* di Novara; martedì 14 di Novi Ligure presso l’Iis “Ciampini-Boccardo” con lo chef Andrea Ribaldone del Ristorante Lino* di Pavia; giovedì 16 novembre è toccato all’Iiss “Gae Aulenti” di Biella, con lo chef Sergio Vineis del Ristorante Il Patio* di Pollone e martedì 21 novembre all’I.I.S. “Giolitti-Bellisario” di Mondovì con lo chef Jerome Migotto del Ristorante Le Piemontesine di Igliano. Giovedì 23 novembre la serie di eventi terminerà a Torino, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Giolitti” con lo chef Christian Mandura del Ristorante Unforgattable* di Torino. Contestualmente ad ognuna delle cene, come di consueto, si svolgono i press tour alla scoperta dei territori.

“La quarta edizione delle “Eccellenze del Piemonte in vetrina” inaugura il suo ricco calendario di cene diffuse solo a pochi giorni dal nuovo premio come miglior meta enogastronomica italiana secondo le recensioni online, confermando una vocazione consolidata e riconosciuta a livello dell’intera regione. Questa volta alcuni tra i nostri straordinari chef lavoreranno insieme ai ragazzi e agli insegnanti degli Istituti alberghieri delle varie province, elaborando con loro accoglienza e preparazioni per celebrare un elemento dall’ineguagliabile valore come il Tartufo Bianco d’Alba, accostandolo ai prodotti e ai vini locali: sarà di nuovo una grande festa della miglior enogastronomia piemontese, tassello chiave del nostro appeal turistico”, dichiara Vittoria Poggio, assessore alla cultura, turismo e commercio della regione Piemonte.

“È davvero emozionante coinvolgere gli Istituti alberghieri piemontesi in un evento come "Eccellenze del Piemonte in vetrina" - sottolinea il presidente del Consiglio di amministrazione di Visit Piemonte, Beppe Carlevaris - Questa iniziativa permette di mettere in risalto non solo le produzioni locali e gli chef, ma anche il prezioso lavoro di formazione rivolto ai giovani che si stanno preparando per entrare nel settore della ristorazione. Rendere partecipi e coinvolgere in sinergia studenti e docenti in progetti di promozione legati al Tartufo Bianco d'Alba e le eccellenze regionali è un modo meraviglioso per far crescere una nuova generazione di chef e professionisti che potranno rappresentare e promuovere la cucina straordinaria del Piemonte. Questi giovani diventeranno gli artefici e gli ambasciatori di una straordinaria cultura culinaria, arricchendo e innovando le tradizioni gastronomiche della nostra regione”.

Francesca Zani, coordinatrice didattica e Giandomenico Iorio, vice coordinatore e chef dell’Istituto Professionale “Mellerio Rosmini” aggiungono: “Abbiamo aderito con entusiasmo a questa bellissima iniziativa di promozione delle eccellenze enogastronomiche piemontesi, importante occasione didattica per i nostri allievi anche grazie alla presenza di chef, maître e barman ospiti locali di riconosciuta professionalità. Gli studenti avranno l’opportunità di incontrare lo chef Sormani in un momento di formazione pomeridiana e di cimentarsi nella realizzazione di un evento unico, orientato al territorio e alle tradizioni locali con un tocco contemporaneo, che cade inoltre nello stesso mese di celebrazioni per i cinquant’anni di istruzione alberghiera in Ossola del nostro istituto”.

“Il Distretto Turistico dei Laghi partecipa, collabora e accoglie con sentita convinzione la splendida iniziativa “Eccellenze del Piemonte in Vetrina” - spiega il presidente Francesco Gaiardelli - perché siamo fortemente convinti che gli Istituti Alberghieri, e i docenti che attraverso di loro costruiscono i professionisti del domani, sono un grande patrimonio da valorizzare. Come? Facendo tesoro delle testimonianze locali e traducendole in arte culinaria che possa farci riscoprire le nostre tradizioni ed i nostri prodotti enogastronomici d’eccellenza, con la convinzione che la cucina rappresenta un’ambasciatrice ineguagliabile dei nostri magnifici luoghi tra lago Maggiore, lago d’Orta, lago di Mergozzo e valli dell’Ossola”.