Cacciatore stroncato da un infarto in Valle Anzasca

Alle 5.30 di sabato mattina sono stati attivati i soccorsi per un cacciatore colto da infarto. È successo nella zona della Val Moriana in Valle Anzasca. Vittima un uomo di 61 anni, residente in valle.

Sul posto è arrivata l’eliambulanza da Como, autorizzata al volo notturno, visto che l’elicottero di Torino era impegnato su un altro intervento. Purtroppo i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso. Gli uomini del Soccorso alpino civile e militare stanno operando per recuperare la salma dello sfortunato cacciatore e ricondurla al parcheggio dove é stato recuperata dalle pompe funebri.