Presepi sull'acqua, record di allestimenti

Saranno sessantasei quest'anno le postazioni a "Presepi sull'acqua", l'evento unico in Italia che a Crodo e frazioni, da sabato 2 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024, creerà una suggestiva atmosfera grazie alla interpretazione che i cittadini regaleranno della Natività. "Un record assoluto per questa manifestazione che è cresciuta negli anni - commenta il sindaco Ermanno Savoia - la macchina organizzativa è in fermento e al momento le sorprese sono ancora tutte avvolte nel mistero. I curatori stanno progettando e preparando gli allestimenti, mentre la Pro Loco sta predisponendo il programma di eventi che faranno da corollario al percorso tra i presepi".

Presepi sull'acqua, nato nel 2014 e giunto quest'anno alla nona edizione, è cresciuto di anno in anno. Quest'anno appunto sessantasei i presepi che saranno realizzati dai volontari che sono all'opera ormai da mesi per realizzare composizioni artistiche per rappresentare al meglio la Natività. Come sempre ci saranno allestimenti tradizionali, e altri più innovativi e sperimentali, dove protagonista sarà la creatività. Ovviamente comune denominatore di tutti i presepi sarà l'acqua: ruscelli, fontane e antichi lavatoi, che ospiteranno gli allestimenti e ne diventeranno parte integrante.

"Siamo partiti nove anni fa e in questo lasso di tempo Presepi sull'acqua è diventata una manifestazione consolidata, che attira visitatori da Liguria, Veneto e Piemonte - prosegue Savoia - le ricadute dal punto di vista turistico sono ottime, ma non solo. Grazie alla manifestazione, diverse persone hanno scoperto Crodo e se ne sono innamorate, tanto da acquistare una seconda casa. Senza l'impegno dei volontari e di tutti i cittadini, Presepi sull'acqua non sarebbe diventato ciò che è oggi. A loro dunque il mio grande ringraziamento".