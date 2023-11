Superstrada, procedono i lavori di demolizione dei due viadotti VIDEO

Sono in corso le operazioni di demolizione di due viadotti all’altezza del km 102 della statale 33 “del Sempione” a Ornavasso. L’intervento rientra nel progetto di sostituzione dei due impalcati lungo la carreggiata nord. I lavori sono stati avviati a fine settembre con la predisposizione del cantiere al di sotto dei ponti tramite realizzazione delle piste per i mezzi d’opera e delle aree di stoccaggio oltre al guado sul Rio Blet.

Lunedì 13 novembre Anas ha chiuso al traffico la carreggiata nord deviando la circolazione tra Premosello Chiovenda e Anzola d’Ossola sulla viabilità provinciale per poter dare avvio alle operazioni di smontaggio delle barriere laterali e di scarifica del pacchetto di asfalto, operazione finalizzata ad alleggerire l’impalcato.

Completata la demolizione arriveranno in cantiere le carpenterie metalliche dei nuovi impalcati che una volta assemblati saranno posizionati sulle pile tramite autogru. Completeranno i lavori la realizzazione della soletta (base che si trova al di sotto della pavimentazione), la costruzione del pacchetto stradale, l’installazione delle barriere di protezione e il collaudo.

Il progetto di demolizione e ricostruzione dei due impalcati è stato avviato in esito alla campagna periodica di ispezioni che Anas esegue su tutti i ponti e i viadotti in gestione proprio per verificare lo stato di salute delle opere e programmare eventuali interventi. I lavori interesseranno un altro viadotto all’altezza dello svincolo di Villadossola (km 118,950) in direzione nord e a seguire i tre ponti corrispondenti lungo la carreggiata in direzione sud.