Giornata pedadogica alle scuole Milani nella nuova aula Lego

Avete mai sentito parlare di Stem? Genitori e bambini potranno scoprire tutti i segreti di queste affascinanti materie scolastiche sabato 25 novembre alle 10.30 alla scuola Milani, in centro a Domodossola. La scuola infatti ospiterà i genitori e i bambini nella nuovissima aula Lego, allestita con i fondi dei Piani operativi Nazionali del MiM.

I famosi mattoncini permetteranno di affrontare compiti di robotica, di matematica e geometria. "Costruire con i mattoncini favorisce la risoluzione dei problemi in modo creativo, ma non solo - spiega la Dirigente Patrizia Taglianetti - migliora la collaborazione, sviluppa le abilità visuo-spaziali e sviluppa le abilità scientifiche". L'appuntamento di sabato è il primo delle Giornate pedagogiche organizzate dal 1° Circolo: "Le scuole aprono le porte alle famiglie e al territorio - prosegue Taglianetti - e offrono occasioni pensate e organizzate per vivere insieme esperienze di crescita e conoscenza tra genitori e figli. L'idea è nata subito dopo la pandemia, quando si è fatta pressante l'esigenza di costruire una partnership tra scuola, le famiglie e la città. Le discipline scolastiche vengono affrontate in chiave laboratoriale e coinvolgono i genitori che insieme ai loro figli, vivono in prima persona esperienze altamente formative". A questa giornata ne seguiranno altre in tutti i plessi, vi sarà la giornata dedicata alla lingua inglese, all'arte, alla natura e alla motricità.